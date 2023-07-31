Kepez Belediyesi İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri İçin İmar Yollarını Açıyor

Kepez Belediyesi, Kirişçiler Mahallesinde inşa edilecek olan İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri'nin imar yollarını açıyor. İnşaat Malzemecileri İşyeri Yapı Kooperatifi'nin projesine destek veren belediye, dükkan sahiplerine imar tapularını ve inşaat ruhsatını da verdi.

Kepez Belediyesi, Kirişçiler Mahallesinde 340 dönüm alanda inşa edilecek olan 180 dükkanlı İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri'nin imar yollarını açıyor.

İlçedeki esnaf sitelerinin asfalttan yeşil alana, imardan tapuya kadar hizmet taleplerini karşılayan Kepez Belediyesi, yeni toplu işyerlerinin yapılmasına da tam destek veriyor. Kepez Belediyesi, İnşaat Malzemecileri İşyeri Yapı Kooperatifi'nin yeni toplu işyeri projesinin gerçekleşmesine de ciddi bir katkı sağladı. İnşaat Malzemecileri İşyeri Yapı Kooperatifi, 180 dükkandan oluşan yeni toplu işyerini, Kirişçiler Mahallesi'nde satın aldığı 340 dönüm araziye inşa ediyor. Kepez Belediyesi, bu arazinin mülkiyet sorunlarını çözerek, imar planı ile imar uygulamasını yaparak toplu işyerinin yapılmasının önünü açtı. Dükkan sahipleri, imar tapularını alırken, Kepez Belediyesi, toplu işyerinin inşaat ruhsatını da geçtiğimiz aylarda kooperatif yöneticilerine verdi.

"5 bin 680 metre yol "

Yasal mevzuata göre toplu işyerindeki dükkanların inşaatının başlayabilmesi için imar yollarının yapılmış olması gerekiyor. Kepez Belediyesi, bu engeli de ortadan kaldırıyor. Fen işleri Müdürlüğü, yeni inşaat malzemecileri sitesinin imar yollarını ulaşıma açıyor. Site içerisinde 5 bin 680 metre uzunluğunda yeni yol inşa ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dükkan parsellerinin çevresinde açtığı yollara, zeminden yükseltmek amacıyla kamyonlarla getirilen toprak malzemeyi, greyder yardımıyla seriyor. Site içerisindeki yolların toprak işleriyle ilgili altyapı çalışması büyük oranda tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yol yapım çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ifade ettiler.

"Önemli bir yatırım"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yaptığı açıklamada bugüne kadar esnaf ve sanayi sitelerinin hizmet taleplerini karşıladıklarını, karşılamaya da devam edeceklerini belirtti. Başkan Hakan Tütüncü, yeni toplu işyerlerinin yapılmasının üretime ve istihdama katkı sağlaması bakımından önemli olduğunu söyledi.

İlçesinde esnaf sitelerinin yapılmasını desteklerinin altını çizen Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: "İnşaat Malzemecileri İşyeri Yapı Kooperatifi ile el ele vererek örnek bir toplu işyerinin yapımını gerçekleştiriyoruz. Toplu işyeri için önce araziyi bulduk. Kooperatifimiz bu araziyi satın aldı. Sonra bu arazinin mülkiyetle ilgili sorunlarını çözdük. İmar planlarını yaptık sonra 18 imar uygulamasını tamamladık. 188 dükkanın imar tapularını, sonra da sitenin inşaat ruhsatını verdik. Dükkanların inşaatının başlaması gerekli olan imar yollarını da büyük oranda açtık. Sıra sitenin yapımına geldi. İnanıyorum ki, kooperatifimiz kısa bir zaman içerisinde toplu işyerinin inşaatını tamamlayacak. İnşaat tamamlanınca da açtığımız imar yollarının asfaltını ve kaldırımını yapacağız. Şehir adına güzel bir iş yaptık. İlçemizin kırsal bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak olan inşaat malzemecileri toplu işyeri, birçok kişiye de istihdam sağlayacaktır". - ANTALYA