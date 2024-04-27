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Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 70'i Geçti

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Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiği bildirildi. Ülkede 130 binden fazla kişi etkilendi.

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiği bildirildi.

Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki sellerin yol açtığı yıkımla ilgili bilgi paylaştı.

Gachagua, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiğini ve yıkımdan 130 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti.

Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Birçok mahalle de sular altında kaldı.

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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