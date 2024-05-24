Kazakistan Cumhurbaşkanı BMGK'da reform çağrısı yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kapsamlı reform yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Tokayev, Singapur'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde, ISEAS Yusof Ishak Enstitüsünce düzenlenen "Kazakistan ve orta güçlerin rolü: güvenliğin, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi" başlıklı konferansta konuştu.

Genç bir diplomatken görev yaptığı Singapur'un hayatında özel bir yere sahip olduğunu anlatan Tokayev, Kazakistan'ın gelişmesinde Singapur modelini her zaman örnek aldıklarını söyledi.

Tokayev, Ocak 2024'te Alman Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsünce Kazakistan'ın ilk kez "Orta Güçler" listesine girdiğini belirtti.

Mevcut küresel güvenlik ortamındaki değişikliklerin Kazakistan ve Singapur gibi "orta güçlere" hem önemli fırsatların hem de ciddi risklerin önünü açtığına dikkati çeken Tokayev, "Küresel güvenlik mimarisi hızla çöküyor ve güçler arasındaki karşılıklı güvensizlik derinleşiyor." dedi.

Tokayev, geçen yıl dünyadaki askeri harcamaların 2,2 trilyon dolara yükseldiğini ve bunun yeni bir silahlanma yarışına yol açtığını vurguladı.

Dünyada çok taraflılığa yeni bir soluk getirilmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, özellikle BM reformundan başlayarak çok taraflı kurumların otoritelerinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini bildirdi.

Tokayev, BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmasına işaret ederek, "Konseyde orta güçlerin ve tüm gelişmekte olan ülkelerin seslerinin güçlendirilmesi ve açıkça duyulması gerektiğine kesinlikle inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın dünyaya açık ve bağlı kalmasının dış politikalarının önceliği olduğunu dile getiren Tokayev, şöyle konuştu:

"Kazakistan'ın meşru hak ve çıkarlarını korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bazen tarafsızlığımız nedeniyle eleştiriliyoruz. Ancak tarafsızlık, tutum eksikliğiyle karıştırılmamalıdır, tam tersine çatışma ve zorlama yerine diplomasi ve diyalogdan yana bilinçli tercihtir. Bu seçim bizim gücümüzdür ve bölgesel anlaşmazlıklardan ideolojik çatışmalara kadar derin bölünmelerin üstesinden gelmemize yardımcı olur."