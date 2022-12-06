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Kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya yuvarlanan sürücü öldü

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Kaza yaptığı cipten çıkarken üzerine kaya yuvarlanan sürücü öldü

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kontrolden çıkan cip dere yatağına yuvarlandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kontrolden çıkan cip dere yatağına yuvarlandı. Kaza yapan aracın içinden çıkmaya çalışan sürücü Furkan Kalyoncu, bu sırada üzerine yuvarlanan kaya parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkinde meydana geldi. Şerefler'den Kırcagedre yönüne hareket eden Furkan Kalyoncu idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkmaya çalışan sürücü Kalyoncu, dağ yamacından yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalyoncunun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Dalaman Güncel Haberler

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