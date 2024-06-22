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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı: Barajların verimi için çılgın sulamadan vazgeçilmeli

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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, kışın kar yağmamasının barajlardaki oranı etkilediğini söyleyerek, çiftçilerin suyun kıymetini bilmeli ve tarlada damla sulamaya geçmeli dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Güneş : "Barajların verimi için çılgın sulamadan vazgeçilmeli"

"Çiftçiler suyun kıymetini bilmeli ve tarlada damla sulamaya geçmeli"

"Kışın kar olmaması barajlardaki doluluğu etkiledi"

KAYSERİ - Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, kışın kar yağmamasının barajlardaki oranı etkilediğini söyleyerek, "Çiftçiler suyun kıymetini bilmeli ve tarlada damla sulamaya geçmeli" dedi.

Kışın kar yağışının olmamasından kaynaklı baraj seviyelerinin etkilendiğini söyleyen Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Geçen yıl bu zamanlarda bazı barajlar daha fazla doluydu bazı barajlar da daha boştu. Mesela geçen sene Kayseri'nin en büyük hem elektrik hem de sulama barajı olan Yamliha Barajı'na bakıldığında rakamlar hemen hemen 3 puan geride. Şu anda Yamula Barajı yüzde 26 oranında keşke yüzde 36, yüzde 40 olsaydı. Böyle bir beklentimiz vardı. Yağışlar devam ederse inşallah bizde yüzde 50'lere gelmesini bekliyoruz. Bahçecik Barajı yüzde 77 oranında ki ora tamamen sulama ve elektrik barajı. Sarıoğlan Barajı yüzde 35 ama çok düşük. Eğer Sarıoğlan Barajı yüzde 80 yada 90'la başlarsa sulama sezonunu bitirir ama yüzde 35 ile başladığı anda 7. ayda bu su bitmiş demektir. Yani yüzde 35 orada ürünün hasat döneminden önce biter, insanlar biraz mağdur olabilir. Sarımsaklı Barajı yüzde 76, burası Bahçecik Barajı'ndan besleniyor ondan dolayı yüksek. Kayapınar Göleti var ora da yüzde 57 ki orası da fena değil. Yeşilhisar Barajı yüzde 32 ve Kocalı Barajı yüzde 78 oranında dolu. Mesela burada da 32 düşük ama 78 oranı normal. Bu da tamamen kışın kar olmadığından ve bahar yağmurlarının az olduğundan barajlarımız bu seviyede" dedi.

"Çiftçiler çılgın sulamadan vazgeçmeli"

Güneş, çılgın sulamanın bırakılmasını ve damla sulamaya geçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bizim bir an önce sulanabilir arazilerimizin kapalı sisteme geçilmesi ve suyun kıymetinin daha iyi bilinmesi için çılgın sulamadan vazgeçilmesi gerekiyor. Eğer bu doluluk oranları ile hala çılgın sulama yapıyorsak 7. ayda bu barajların suyunun tamamı biter. Fakat damlamaya yada yağmurlamaya geçtiysek bu oranlar bizi idare eder. Bunun için bir an önce tüm sulanabilir arazilerde kapalı sisteme geçilmesi ve çiftçilerin de suyun kıymetini bilmesi lazım. Türkiye su bolluğu yaşayan bir ülke değil. Irmaklar ve barajlar çok ama su kıtlığı var. Bu yüzden suyun kıymetini bilmemiz ve bir an önce çılgın sulamadan vazgeçmemiz lazım. İnşallah 2024 hasat dönemi bereketli olur, çiftçimiz umduğunu bulur. Biz de Kayseri çiftçisi olarak üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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