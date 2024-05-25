Kayseri'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Rabia Soykan, İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Gazze'nin insani yardım beklediğini vurgulayan Soykan, şunları kaydetti:

"Bombalardan kurtulabilen bir avuç mazluma acilen insani yardım ulaştırılmalıdır. Yaralı ve hastalar bir an önce tahliye edilmelidir. Dünyanın dört bir tarafında aynı hassasiyeti paylaştığımız nice hekim ve sağlık çalışanları adına bizler, her türlü göreve hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyoruz."