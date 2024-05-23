Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Jandarma Operasyonu: 12 Bin 840 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 12 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince 12 bin 840 dolu makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma köpeği eşliğinde yapılan aramada elektronik sigara basma makinesi, 12 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron, 70 elektronik sigara, 134 elektronik sigara kiti ve 609 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda K.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Makaron Kayseri Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title