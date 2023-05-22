Kayseri Büyükşehir Belediyesine TBB ile protokol imzalama yetkisi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile kentteki inanç turizmiyle ilgili protokol imzalanması için Büyükşehir Belediyesini yetkilendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile kentteki inanç turizmiyle ilgili protokol imzalanması için Büyükşehir Belediyesini yetkilendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayı meclis toplantısında, Kayseri'deki inanç turizminin de değerlendirilmesini içeren gündem maddesi oylamaya sunuldu.

Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan "İnançlar Toprağı Kayseri" isimli projenin hayata geçirilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TBB arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy birliğiyle karara bağlandı.

Projeyle, doğa güzellikleri, köklü kültürü, sağlık altyapısı ve kadim tarihi öğeleri ile turizmin her alanında öne çıkan Kayseri'nin inanç turizminde de söz sahibi olması hedefleniyor.