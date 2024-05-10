Survivor'da kaptanlık ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da yeni kural ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da yeni kural açıklandı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre, yarışmacılar bireysel olarak kaptanlık yarışı oynayacak. En başarılı iki isim kaptan olacak ve kendi takımlarını oluşturmaya hak kazanacak. Peki, Survivor'da kaptanlık ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kaptanlık oyununu Merve kazandı. İkinci kaptan ise Damla oldu.

KAPTANLIK OYUNU NEDİR?

Kaptanlık Oyunu, yarışmacıların başlangıç noktasında çalan düdükle birlikte hızla parkuru tek başlarına tamamladığı bir oyun türüdür. Yarışmacıların atışları tamamladığı süre, performanslarını belirler. Toplam 13 yarışmacı arasından en iyi birinci ve ikinci süreyi yapanlar kaptanlık pozisyonuna gelir ve kendi takımlarını dokunulmazlık oyunları boyunca yönlendirir. Toplamda 3 dokunulmazlık oyunu oynanır ve sonunda bir düello gerçekleştirilir.