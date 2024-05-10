Bim ne zaman açılıyor? Sorusu, Bim marketlerini sabah erken saatlerde ziyaret edecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Özellikle aktüel ürünleri ile birçok kez gündeme gelen Bim marketlerinde yer alan aktüel ürünleri kaçırmamak adına vatandaşlar Bim marketlerini sabah saatlerinde ziyaret etmekte. Peki, Bim ne zaman açılıyor? Bim marketleri saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2024 Bim çalışma saatleri!

BİM NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bim mağazaları her gün sabah 9'da açılıyor ve akşam 9'da kapanıyor. Bu kapsamda Bim zincir marketleri 7 gün boyunca 09:00'da açılıyor ve hizmet veriyor. 21:00'da ise Bim marketleri kapanıyor. Bazı özel bölgelerde bu saatlerde bir saatlik farklar olabiliyor. Genellikle üniversite kampüslerinde kapanış saatleri değişiklik gösterilebiliyor. Bu saatler tüm Türkiye genelinde bütün Bim şubelerinde uygulanmaktadır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bim mağazaları hafta içi ve hafta sonu açılış saatlerini 09:00 olarak belirlemiştir. Kapanış saatleri açısından da Bim, tüm Türkiye genelinde aynı standartı benimsemektedir. Her gün saat 21:00'de Bim marketleri kapılarını kapatır. Bim, Türkiye genelinde müşterilere haftanın her günü 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Bu saatler, düzenli ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen herkes için ideal bir seçenek sunar.