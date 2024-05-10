Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arzına onay verdi. Hareket Proje Taşımacılığı halka arzı duyuruldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin pay başına 70 liradan ilk halka arzına onay verdi. Peki, Hareket Proje halka arz ne zaman? Hareket Proje kaç lot verir?

HAREKET PROJE NEDİR?

Hareket 60 yıldan uzun bir zamandır müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler ayrıca proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işlerini kapsamaktadır. Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha önce yapılmış güçlü proje referanslarıyla, müşterilerimize petrokimya, yenilenebilir enerji ve güç sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında hizmet vermekteyiz. İstanbul, Türkiye'de yer alan genel merkezimizle, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika'da uluslararası faaliyet göstermekteyiz.

HAREKET PROJE NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Hareket Proje'nin ne zaman halka arz olacağı henüz yayınlanmadı.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi hissesi 70,00 TL'den halka arz olacak.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI BORSA KODU NEDİR?

Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi hissesinin sembolü henüz açıklanmadı.