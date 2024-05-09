Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Şüphe üzerine durdurulan araçta ve içindeki iki kişinin üst aramasında satışa hazır esrar ele geçirildi.
Ekiplerce Ü.Ö. ile K.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ö. tutuklandı, K.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.