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Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı

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Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen törende, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri zeybek oynayarak gösteri sundu. Komandoların silahlarıyla yaptığı gösteri sonunda Türk bayrağı açıldı ve zeybek oynandı. Gösteri büyük beğeni topladı.

Kastamonu'da komandolar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında zeybek oynadı.

Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törende Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri sundu.

Komandolar, "Her Türk asker doğar", "Mustafa Kemal Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Jandarma her zaman her yerde" diyerek silahlarıyla gösteri yaptı.

Gösterinin sonunda komandolar tarafından Türk bayrağı açıldı.

Komandolar daha sonra zeybek oynadı. Komandoların gösterisi beğeni topladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Jandarma Komando Gençlik Spor Spor Güncel Haberler

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