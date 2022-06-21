Kastamonu'da 2 kilo metamfetamine 2 tutuklama KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerinin narkotik köpeği 'Valör' ile yaptığı operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı. KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, jandarma ekiplerinin narkotik köpeği 'Valör' ile yaptığı operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Tosya D-100 kara yolunda şehirler arası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan H.K. (52) ve B.T.G.'nin (30) üzerlerinde ve narkotik köpeği 'Valör' ile eşyalarında yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kastamonu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kastamonu Jandarma Narkotik Güncel Haberler

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