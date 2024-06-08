Ladin nerede yetişir? 2024 YKS Ladin hangi bölgede yetişir sorusu cevabı ne?

Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. Yks Ladin hangi bölgede yetişir sorusu cevabı merak edildi.Ladin nerede yetişir? 2024 YKS Ladin hangi bölgede yetişir sorusu cevabı ne?

LADİN NEREDE YETİŞİR?

Picea orientalis (L) Link. (Doğu Ladini) Adlarının Etimolojisi:

Ladin TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim, bitki bilimi Çamgillerden, 50-60 metre yüksekliğinde, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi değerli, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea) şeklinde tanımlanmaktadır.

Sistematikteki Yeri:

Doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Gymnospermae'lerin Coniferae sınıfı, Pinaceae familyasına dâhil bir ağaç türümüzdür.

Morfolojik ve Botanik Özellikleri:

Doğu ladini Kafkasya'da ve Türkiye'de bulunur. Ülkemizdeki yayılışının batı sınırı Ordu'da Melet Irmağının doğusundan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin mıntıkalarını içine alır. Yer yer tek ya da birkaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyısına kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikten sonra geniş orman kuruluşlarında görülür.

60 m bazen daha fazla boylanabilen ve 2 m'den fazla çap yapabilen düz ve dolgun gövdeli bir ağaç türüdür. Nemli havaları, derin, havalanma kapasitesi yüksek, nem içeriği fazla, kumlu ve balçık, besince zengin, humuslu serin toprakları sever. Böyle yerlerde çok iyi bir gelişme gösterir. Yetişme muhitinde dar ve sivri tepeler yapar. Sığ kök sistemine sahiptir. İyi yetişme ortamında gençlikte gölgeye oldukça dayanıklıdır.

Doğal yayılış alanında dondan zarar görmez, ancak bazı yıllarda geç donlardan olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Kuraklık zararı görüldüğü gibi, sık ve bakımsız meşçerelerde fırtına, kar devirmesi ve kar kırması görülmüştür.?

Selüloz ve kâğıt endüstrisi yanında yapı malzemesi, kontrplak, kaplama, mobilya, lambri, her türlü ambalaj, sandık, kutu, sepet, kibrit çöpü ve kurşun kalem yapımında kullanılır.?