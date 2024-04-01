Karaman Belediye Başkanlığını MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Savaş Kalaycı 44 bin 737, AK Parti adayı Mevlüt Akgün 22 bin 900 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100)

Kalaycı'nın öz geçmişi

Savaş Kalaycı, 1978'de Karaman'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı.

Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Kalaycı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Kalaycı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden girdiği seçimi kazanarak Karaman Belediye Başkanı oldu.

Evli ve bir çocuk babası olan Kalaycı, İngilizce bilmektedir.