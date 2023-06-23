KARAİSMAİLOĞLU: ANKARA-İSTANBUL'U 80 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYORUZ

p>TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin prestij projelerinden en önemli işlerinden ve dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz.

10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Fuarın son gününde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu konuşmacı olarak katıldı.

"ANKARA-İSTANBUL'U 80 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYORUZ"

"BAKANLIK OLARAK 4 YILDIR İSTANBUL'DA MÜTHİŞ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

"TÜRKİYE HIZINI ALMIŞTIR, HIZINI DA KİMSE KESEMEYECEKTİR"

Adil Karaismailoğlu doğru yatırımlar ile Türkiye'nin daha da ilerleyeceğine vurgu yaparak, "Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yapmıştır. Gelişen büyüyen Türkiye, büyük altyapı üzerinde büyümesine devam edecektir. Bizlerde 2053 yılına kadar yaptığımız yatırımlar, devam eden yatırımlarla inşallah Türkiye dünyanın lider ülkesi olacaktır. Türkiye çok güzel bir yolda, çok doğru adımlarla doğru zamanda doğru yatırımlarla ilerlemeye devam etmektedir. İlerlemeye de devam edecektir. Türkiye hızını almıştır, hızını da kimse kesemeyecektir. Türkiye önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacaktır. Bizleri çok daha güzel bir gelecek beklemektedir" dedi.