REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN? Real Madrid - Alaves maçı ŞİFRESİZ Mİ, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, La Liga'nın sonuna üç hafta kala Deportivo Alaves'i ağırlıyor. Şampiyonluğunu garantileyen eflatun-beyazlılarda, Ancelotti'nin kadro tercihi büyük merak konusu. Madrid ekibi, Barcelona, Girona ve Atletico Madrid gibi rakiplerini geride bıraktı. A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, son üç lig maçında Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıktı. İspanyol ekibinin maç kadrosu açıklandı. Arda'nın önceki maçlardaki performansı göz önünde bulundurularak, Alaves maçında sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Alaves maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın yayınlanacağı kanal ve tarih... REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN? Real Madrid - Alaves maçı ŞİFRESİZ Mİ, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

REAL MADRİD - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid, 36. haftaya 90 puanla girerek bu sezon etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Rakip fileleri tam 78 kez sarsan eflatun-beyazlılar, kalesinde sadece 22 gol görerek sezonun en az gol yiyen takımı unvanını aldı.

Real Madrid'in rakibi Alaves ise son haftalarda performansını artırdı. Luis Garcia'nın yönetimindeki Alaves, ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Real Madrid - Alaves maçı 14 Mayıs Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak Real Madrid - Alaves mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. La Liga'nın 36. haftasındaki bu karşılaşma, S Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.