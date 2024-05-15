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Taksici satırla saldırıya uğradı, parmağı koptu! Olay ne zaman oldu, nerede oldu?

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Ankara'da bir taksici, aracına çarpan sürücü tarafından satırlı saldırıya uğradı. Taksideki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırgan şahsın, taksicinin parmağını satırla kopartması kan dondurdu. Taksici satırla saldırıya uğradı, parmağı koptu! Olay ne zaman oldu, nerede oldu? İşte detaylar!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksici, başka bir araç sürücüsü tarafından satırlı saldırıya uğradı. Bu haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi taksiciye ne olduğunu merak ediyor. Taksiciye saldıran şahısın tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. Peki, Olay ne zaman oldu, nerede oldu?

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, saat gece 03.27 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki bir araç, yolcu almak için yol kenarında bekleyen taksinin aynasına çarptı. Taksici, aracına çarpan sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Kendisine korna çalınmasına sinirlenen sürücü araçtan inerek elindeki satırla taksiciye saldırmaya başladı.

Taksici satırla saldırıya uğradı, parmağı koptu! Olay ne zaman oldu, nerede oldu?

TAKSİCİYE NE OLDU? TAKSİCİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırı anı, taksinin güvenlik kamerasına yansırken saldırgan şahıs, taksiciye satırla defalarca vurdu.

Taksici satırla saldırıya uğradı, parmağı koptu! Olay ne zaman oldu, nerede oldu?

SALDIRGAN TUTUKLANDI MI?

Saldırganın durması için yalvaran taksicinin, aldığı darbeler sonucu baş parmağı koparken saldırgan ise kayıplara karıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ankara Suç 3.Sayfa Gündem Haberler

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