Kahve Dünyası boykot mu? Kahve Dünyası dondurma İsrail malı mı, sahibi kim? Kahve Dünyası dondurma sahibi kim?

Türk kahvesi ve diğer özgün lezzetlerini tüketicilere ulaştıran Kahve Dünyası, yurt dışındaki ilk mağazasını 2011 yılında Londra, Piccadilly Circus'ta açarak uluslararası alanda da adından söz ettirmeye başladı. Bu mağazaya gösterilen büyük ilgi, Kahve Dünyasının yurt dışındaki girişimlerine hız kazandırdı. Peki, Kahve Dünyası boykot mu? Kahve Dünyası dondurma İsrail malı mı, sahibi kim? Kahve Dünyası dondurma sahibi kim?

KAHVE DÜNYASI BOYKOT MU?

Kahve Dünyası, Türkiye'nin en büyük kahve zincirlerinden biridir. Şirket, 2004 yılında, Altınmarka Gıda şirketi tarafından kurulmuştur. Kahve Dünyası, tamamen Türk sermayeli bir firma olup, merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Şirketin ürünlerinin tamamı Türkiye'deki fabrikalarda üretilmektedir. Kahve Dünyası, Türk kahvesi, espresso bazlı kahve çeşitleri, aromalı filtre kahveler, soğuk kahveler, paketlenmiş kahve ürünleri ve yöresel kahveler gibi geniş bir kahve ürün yelpazesi sunar. Buna göre Kahve Dünyası boykot listesinde yer almamaktadır.