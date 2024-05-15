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Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Özellikle kamu personelinin çalışma sisteminde bazı değişiklikler üzerinde duruluyor. Personelin esnek ve uzaktan çalışması sağlanacak. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde hükümet kamuda tasarruf önlemlerini açıkladı. Buna göre kamuda yeni memur alımları emekli olan personel sayısına göre olacak. Uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilecek. Yeni çalışma sistemiyle ilgili 6 formül üzerinde duruluyor.

6 MODEL ÜZERİNDE DURULUYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim amaçlı çalışma" şeklinde olmak üzere 6 model gündeme geldi. Peki esnek çalışma hangi kamu kurumlarında uygulanabilir? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram anlattı.

PERSONEL ALIMLARINDA AZALMA OLUR MU?

Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklandı. Bu paket kapsamında hükümet bazı önlemler açıkladı. İlk etapta emekli olacak personel kadar yeni personel alınması noktasında adım atıldı. Ben bunun tüm kamu birimlerinde uygulanacağını düşünmüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kritik bakanlıklarda bu dikkate alınmayacaktır. Öğretmen ataması noktasında, fahiş fiyatla mücadele kapsamında, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında artan bir iş yükü var. Burada öğretmen atamalarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişi alımlarının, Ticaret Bakanlığı'ndaki denetim elemanı ve müfettiş alımlarının azalmayacağını düşünmüyorum. Diğer kamu kurumlarında emekli olan kadar bir personel alımı olabilir.

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

FAHİŞ MAAŞA ÜST SINIR GETİRİLİYOR

Kamuda birden fazla maaşa bir sınırlama getirileceği açıklandı. Bu noktada eğer bir kişi gerçekten devlet memuru olarak kendini yetiştirdiyse, bu kişi birden fazla yerde yönetim kurulu üyesi olabilir. Fahiş bir maaş alınıyorsa buna üst sınır getirilecek. O üst sınırı aşan kısım doğrudan devlete gelir olarak kaydedilecektir.

KAMUDA YENİ KURUM KURULMASI ÖNLENECEK Mİ?

Kamuda yeni kurum kurulmasının önlenmesi durumu söz konusu değil. Eğer gerekiyorsa yeni kurumlar kurulabilir. Mükerrer yapılanmalar ve bürokrasinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte bunun hem tasarrufa hem verimliliğe etkisi olacaktır.

ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA HANGİ KURUMLARDA UYGULANABİLİR?

Özellikle İstanbul'da cuma günleri trafikte ciddi bir azalma söz konusu. Bu zaten özel sektörde uygulanıyor. Bu bütün bakanlıklarda uygulanabilir. Özellikle internet tabanlı uygulamalar kullanan bakanlıklarda uygulanabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda müfettiş ve gelir uzmanlarının internet tabanlı uygulamalar kullandığını biliyoruz. Bu gibi yapılacak işlerin belli olduğu kamu kurumlarında esnek çalışma modelleri getirilebilir. Bu sayede hem verimlilik artar hem de çalışanın motivasyonu artabilir.

"BİRDEN FAZLA ÇALIŞMA MODELİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Büyükşehirlerde kişiler kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramıyor. Özellikle yolun çok uzun sürdüğü büyükşehirlerde kişilerin uzaktan çalışma modeline geçmesi verimliliği artıracaktır. Hazırlanan taslağa birden fazla çalışma modeli üzerinde duruluyor. Bu modellerden esnek çalışma, değişken zamanlı çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri söz konusu. Ya bir günün tatil edilmesi ya da uzaktan çalışma yöntemi ile esnek çalışma modeli mümkün. Bunun kamuda başlaması daha etkin olacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (10)

Muharrem Güreli:

Memurlar zaten çalışmıyor

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Onur Kürşad Camcı:

Hepsi değil

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Ferhat Uras:

Dün saat 08.00'dan 17.00'a kadar öğle arası vermeden, sadece toplamda 20 dakika çay ve dinlenme molası verdim. Öğle arası yemek yemeden aralıksız çalışmaya devam ettim. Akşam eve gidip yemeği yiyip saat 19.00 gibi adliyeye gelip saat 22.00'a kadar dosya okudum. İş yerinde gündüz vakti ışık yakmam, kurumundaki prizde telefonumu şarj etmem. Hafta sonları en az bir gün ya evde dosya okurum ya da adliyeye gelip dosya okurum. Bunları zevkten değil mecburiyetten, iş yükünün ağır olmasından dolayı yapıyorum. Devletime feda olsun. Tek bir kuruş ek mesai almıyorum, alıyorsam iki küçük çocuğumun kefen parası olsun. Benim gibi dürüstlüğünden ve çalışma ahlakından taviz vermemekten başka bir amacı olmayan ben ve benim gibi bütün devlet memurlarının hakkını Allah sen ve senin gibilerden sorsun. Benim nazarımda kutsal olan Devlet memurluğunu da Allah sen ve senin gibilere nasip etmesin.

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Ali Yilmaz:

Memur deyince aklıma nedense çalışan değil, çalışıyormuş gibi yapanlar geliyor.ömrüm onlarla muhatap olmak zorunda kalarak geçiyor.ilginç olan oğlumda onlarla tanışacak yakın zamanda...

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samsun uydu:

tasarruf için acilen belediye baskani ve diger tum personelin kamu personel sınavı ile atanması gerekir. liyakat denilen hak, zenginin elinde oyuncak olup secme secilme hakki ile gerçekleşmez. Aksi takdirde mevcut sistemde ayrismalar maksimum sevilere ulaşıp aynı aile bireylerin taraf olması, bu sebeple aile düzenini de etkileyen en büyük nedenlerin başında yer almaya devam edecektir. Çözüm=eğitim=tasarruf

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mesut güneş:

memurların çogu zaten çalışmıyor bir işini yaptiracaksin 4 kişi yi dolasiyorsun hepsi birbirine pasliyor.ayni 1999 yilindada böyleydi bir türlü telefon faturasını odiyememistik 3 kişi vardı eceride 5 tane memur ama hepsi yan gelci o diyor sen alsana o diyo sen al.

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Sedat DOĞAN:

Olan askeri personele oluyor ırakta Suriye de adamlar 5-6 ay izne gelemiyorlar ve 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Yakın bir tarihte şuan ödedikleri maaşın 2 katını bile ödeseler çalıştıracak personel bulamayacaklar farkında değiller!

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hic33:

İlgili kamu kurumuna bizzat gidilerek halledilen bir çok resmi işlem, vergi, ödeme vb. artık e-devlet ve ilgili kurumun internet sitesinden yapılabiliyor. Bundan dolayı ilgili kurumlardaki bir çok çalışan/memur boşta/fuzuli kalıyor. Bununla ilgili çalışma yapılabilir.

9
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Kemal Ortac:

Uzaktan çalışma iyiymiş

6
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ARSLANOĞLU Hakan:

Kamuda uzun süreli raporlu olup çalışmayanlar, devamlı rapor tazeleyen ve aylık maaş ödenenler çok iyi araştırılsın. Boş yere maaş ödemesi yapılmasın.

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