Bugün voleybol maçı var mı? 15 Mayıs kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var?

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BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde üç heyecan verici karşılaşma var. İlk olarak, saat 17:00'de Fransa ile Almanya karşı karşıya gelecek. Bu mücadele TRT Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Ardından, saat 20:00'de Japonya ile Türkiye arasındaki maç başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı TRT Spor Yıldız kanalında izleyebilirsiniz.

Günün son maçında ise saat 23:30'da ABD ile Tayland karşılaşacak. Bu maç da TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.