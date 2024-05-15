Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024! Osmangazi Köprüsü fiyatı ne kadar, zam geldi mi?

Osmangazi Köprüsü fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam kararının ardından, her gün kullanılan FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Ayrıca, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de zamlandı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024

Zam sonrası İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu geçiş ücreti otomobiller için 134 TL'ye yükseldi. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 984 TL'ye çıktı. Ayrıca, Ankara-Niğde Otoyolu kullanım ücreti de 210 TL'den 295 TL'ye arttı.