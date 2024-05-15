Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024! Osmangazi Köprüsü fiyatı ne kadar, zam geldi mi?
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024 gündeme gelirken 15 Mayıs saat 00:00'dan itibaren otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerdeki bu ücret artışı özellikle İstanbul'da yoğun kullanılan FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretlerini merak konusu oldu. Peki, otoyol ve köprü ücretlerine ne kadar zam yapıldı ve yeni ücretler kaç TL oldu?
Osmangazi Köprüsü fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam kararının ardından, her gün kullanılan FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Ayrıca, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de zamlandı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024
Zam sonrası İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu geçiş ücreti otomobiller için 134 TL'ye yükseldi. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 984 TL'ye çıktı. Ayrıca, Ankara-Niğde Otoyolu kullanım ücreti de 210 TL'den 295 TL'ye arttı.