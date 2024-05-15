20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024! #9997 Öğretmen ataması ön başvuru, tercih ne zaman? Mülakatlar ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atama kılavuzunu yayımladı. Öğretmen adayları, atanma süreciyle ilgili ön başvuru, sözlü sınav merkezi tercihleri ve mülakat tarihleri hakkında detayları öğrenmek istiyorlar. Öğretmen atamalarıyla ilgili önemli bilgiler, 2024 MEB kılavuzunda yer alıyor ve adayların merak ettiği konuları içeriyor. 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2024! Öğretmen ataması ön başvuru, tercih ne zaman? Mülakatlar ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmen ataması başvuru ve mülakat sınavı tarihleri şu şekildedir:

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 20 - 31 Mayıs 2024.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı: 10 Haziran 2024.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmen ataması mülakatları, 20 bin öğretmen için sözlü sınavların başlangıcı olarak 1 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor.