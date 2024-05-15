Apophis göktaşı dünyaya çarparsa ne olur?

Yapılan yeni gözlemler, Apophis'in önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpma olasılığının bulunmadığını gösteriyor. NASA, Apophis'in 100 yıl boyunca Dünya'yı vurmayacağını belirterek, gök cisminin "riskli asteroid" listesinden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu göktaşı, 13 Nisan 2029'da Ay'dan on kat daha yakın bir mesafeden geçeceği tahmin ediliyor, yani yaklaşık 32 bin kilometre uzaklıkta olacak. Boyutları ve çarpma ihtimali düşünüldüğünde, olası bir çarpma ciddi hasara neden olabilir. Ancak uzmanlar, bu tür büyük nesnelerin Dünya'ya çarpma olasılığının nadir olduğunu belirtiyor.

APOPHİS GÖKTAŞI DÜNYAYA ÇARPARSA NE OLUR?

Apophis adlı göktaşı, Mısır mitolojisindeki kötülük tanrısı Yılan Şeytan Apophis'ten ismini almıştır. 2004 yılında keşfedilen bu asteroidin yeryüzüne çarpma olasılığı birçok araştırmaya konu olmuştur. Ancak kesin bir tarih belirlemek zor. İşte detaylar:

2029: Apophis, ilk olarak 13 Nisan 2029'da dünyaya yaklaşacak. Bu tarihteki çarpma ihtimali sadece yüzde 2,7.

Apophis, ilk olarak 13 Nisan 2029'da dünyaya yaklaşacak. Bu tarihteki çarpma ihtimali sadece yüzde 2,7. 2036: Dünya ile ay arasından geçerken 13 Nisan 2036'da yüzde 3 oranında çarpma olasılığı konuşuluyor.

Dünya ile ay arasından geçerken 13 Nisan 2036'da yüzde 3 oranında çarpma olasılığı konuşuluyor. 2068: Apophis'in 12 Nisan 2068'de dünyaya çarpması tehlikesi ise 150 binde 1 olarak öngörülüyor.

Apophis'in çapı 370 metredir ve büyük bir yıkıma neden olabilecek potansiyele sahiptir. Ancak şu an için çarpma tehlikesi olmasa da gelecekte riskli hale gelebilecek bütün tehlikeli göktaşları için dikkatli olmalıyız. NASA, Apophis'in en az 100 yıl boyunca dünyaya tehdit oluşturmayacağını açıklamıştır.

DÜNYA'YA GÖKTAŞI ÇARPARSA NE OLUR?

Dünya'ya göktaşı çarpması gerçek bir tehlike olabilir. İşte bazı bilgiler:

Chicxulub Krateri: Tarih boyunca Dünya'ya çarpan asteroitler, kraterler bırakmıştır. En ünlüsü, 66 milyon yıl önce Meksika'nın Yucatán Yarımadası'na çarpan asteroittir. Bu olay, dinozorların yok olmasına neden olmuştu.

Atmosfere Giren Göktaşları: Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosferde yanarak meteor adını alır. Bazıları ise yeryüzüne düşer ve meteorit olarak adlandırılır. 2013'te Rusya'da yaşanan patlama, atmosferde yanan bir göktaşının parçalarının yere düşmesine örnektir.

Büyük Göktaşları: 1,5 kilometre genişliğinde bir asteroit Dünya'ya çarparsa, saatte yaklaşık 48.280 kilometre hızla yüzeye çarpacaktır. Bu, 1 milyon megatonluk bir bombaya eşdeğer enerjiye sahip olacaktır. Ancak bu tür büyük göktaşlarının Dünya'ya çarpma olasılığı düşüktür.

Önlemler: Küçük göktaşlarına karşı önlemler alınabilirken, büyük asteroitlerin çarpmasını önlemek daha zordur. Bilim insanları bu konuda çalışmalar yapmaktadır, ancak henüz kesin bir çözüm yoktur.

Sonuç olarak, göktaşlarının Dünya'ya çarpması gerçek bir risktir, ancak şu an için büyük bir tehlike oluşturmamaktadır.