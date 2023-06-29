Karabük Valiliğince Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi

Karabük Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında Vali Fuat Gürel, katılımcıların bayramını kutladı. Programa siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanlar da ziyaret edildi.