Karabük'ün Eflani ilçesinde kayıp kişinin cesedi bulundu
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ulugeçit köyünde yaşayan 73 yaşındaki Satı Tunç'un cesedi, ormanlık alanda bulundu. Ailesi, Tunç'un hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine jandarmaya başvurdu. AFAD, UMKE ve NAK Arama Kurtarma ekibinin katıldığı arama çalışmalarında Tunç'un cesedi bulundu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin cesedi, ormanlık alanda bulundu.
İlçeye bağlı Ulugeçit köyündeki evinden dün hayvanları otlatmak için ayrılan Satı Tunç'un (73) geri dönmemesi üzerine ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.
Afad, UMKE ve NAK Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı aramada Tunç, ormanlık alanda ölü bulundu.