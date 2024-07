Karabük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük'ün Zopran köyü mevkisinde çıkan orman yangınına, 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 kepçe, 1 greyder, 1 yangın söndürme helikopteri ve 85 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangının yerleşim yerlerine sıçramadığını can kaybı ve yaralanan kimsenin olmadığını açıklayarak, "Şu an itibariyle bölgemizde 28 aracımız var. Bunlardan 12'si su tankerimiz ve arazözle birlikte yangına müdahale ediliyor. Hem karadan hem havadan müdahalemiz devam ediyor. Helikopterlerimiz de havadan müdahale ederek yangını söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Söndürme çalışmalarında gerek Orman İşletme Müdürlüklerimiz, gerek Özel İdare ve diğer kurumlarımızdan yaklaşık 85 personelimiz şu anda alanda yangın söndürme çalışmalarında görev alıyorlar. Yerleşim yerlerimize sirayet eden bir durum yok. Diğer taraftan sevindirici olan herhangi bir can kaybı veya yaralımız söz konusu değil. Arkadaşlarımız yangını tamamen çevrelediler. Sadece bir noktada şu anda yangın devam ediyor. O noktada yol çalışmalarımız devam ediyor. Arazözler o bölgede yangını söndürme çalışmalarını devam ettirecekler. Arkadaşlarımız gerçekten yoğun bir şekilde çalışma yürütüyorlar" dedi.

Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,