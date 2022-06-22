Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendirilecek.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerindeki (Güzelbahçe-Urla) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından devam ediyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünel ve yaklaşımlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Karamanlı-Burdur yolunun 2-3. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.