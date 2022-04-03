Kapadokya'ya direkt uçuşla gelen Moldovalı turistler çiçeklerle karşılandı

NEVŞEHİR (AA) - Moldova'dan direkt uçuşla Nevşehir'e gelen 220 turist, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Özel bir tur firmasının organizasyonuyla Moldova'nın başkenti Kişinev'den Kapadokya Havalimanı'na gelen uçaktan inen turistlere, tur şirketinin sahibi Mehmet Dinler ve görevliler çiçek takdim etti.

Turistler, pasaport kontrolünün ardından tur otobüsleri ile konaklayacakları tesislere götürüldü.

Moldovalı turistlerden Catherina İliescu, gazetecilere, uzun süredir görmeyi arzu ettiği Kapadokya'ya, yaşadığı şehirden tek uçakla gelmenin kolaylığını yaşadığını belirtti.

Bölgenin tarihi merkezlerini gezecek olmanın heyecanını yaşadığını aktaran İliescu, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum. Hava çok güzel görünüyor. İyi bir tatil geçireceğimize inanıyorum. Türkiye'yi ve Türk insanlarının misafirperverliğini seviyorum." dedi.

Eugen Odebesku ise internetteki fotoğraflarını incelediği Kapadokya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Turizmci Mehmet Dinler de 2022 yılı turizm sezonu boyunca talebe göre Moldova'dan bölgeye direkt uçuş planlamalarının yapılacağını söyledi.

Dinler, şöyle konuştu:

"Aslında mart ayında iki uçak planımız vardı ama Ukrayna'daki savaş nedeniyle ertelenmişti. Bu sezonun Kişinev-Kapadokya Havalimanı arasındaki ilk uçuşu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte Türk diplomasisinin kolaylaştırıcı etkilerini hem sahada hem masada görüyoruz. Umarım konuklarımız Kapadokya'dan güzel hatıralarla döner ve daha fazla Moldovalı turisti burada misafir edebiliriz."