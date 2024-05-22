Kanada Başbakanı Trudeau, UCM'nin İsrail ve Hamas'ı eşit görmesini eleştirdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas'ı eşit görmesinin "can sıkıcı" olmasına rağmen, ülkesinin uluslararası hukuka inancını sarsmayacağını söyledi.

CBC News kanalının haberine göre, basın toplantısında konuşan Trudeau, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trudeau, bir ülkenin başbakanı ile Hamas'ın aynı kefeye konmasının "can sıkıcı" olduğunu belirterek, "Ancak en başından beri herkesin uluslararası hukuka saygı duyarak uymasının ne kadar önemli olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

UCM'nin Netanyahu ile Hamas'ı eşit olarak değerlendirmesinin mevcut duruma faydası olmayacağını dile getiren Trudeau, bunun Kanada'nın uluslararası hukuka inancını sarsmayacağını sözlerine ekledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de ülkesinin, UCM'nin bağımsızlığına saygısının tam olduğunu vurgulayarak, "Tüm taraflar, uluslararası hukuka göre hareket ettiklerinden emin olmalılar." dedi.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.