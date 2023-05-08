KAMYONETİN ÇARPIP KAÇTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonetin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü Musa Tunç (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 14.30 sıralarında Ekmel Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Anamur istikametine 07 UC 756 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Musa Tunç'a, aynı yönde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıp, kaçtı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Tunç'un üstünden geçen kamyonet olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Musa Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek kara yolunda önlem aldı. Olay yerine gelen Tunç'un yakınları fenalık geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Musa Tunç'un cansız bedeni cenaze nakil aracına konularak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis kamyonetle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel