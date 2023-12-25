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Kamışlı'da Patlama Sesleri ve Siyah Dumanlar

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PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde peş peşe patlama sesleri duyuldu ve siyah dumanlar yükseldi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye kenti Kamışlı'da, peş peşe patlama sesleri duyuldu. PKKYPG'nin kontrolündeki bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Terör örgütü PKKYPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğle saatlerinde 5 kez patlama sesi duyuldu. Patlamalar sonrası bölgenin farklı noktalarından siyah dumanlar yükseldi. O anlar, Kamışlı'nın sınır komşusu Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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