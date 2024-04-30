Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Karısını Bıçaklayarak Öldürdü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kişi, karısını bıçaklayarak öldürdü.
Çakıroğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet T. (56), henüz bilinmeyen nedenle karısı Nazlı T'yi (57) bıçakladı.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.