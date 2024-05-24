İçişleri Bakanı: Kahramanmaraş'ta 20 bin 145 konut tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta,18 bin 296 deprem konutu, 1849 köy evi olmak üzere toplam 20 bin 145 konutun yapımının tamamlandığını ve hak sahiplerinin yeni yuvalarına kavuştuğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş, bileği bükülmeyen, sırtı yere gelmeyen kahramanlar yurdudur. 6 Şubat depremleri sonrasında Edeler Diyarı'nda da 'tek yürek, tek bilek' olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdüklerini ve dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattıklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 7 bin 490 bina yıkılmıştı. Ancak umudumuz acımızdan büyük olmalıydı ve öyle de oldu. 45 bin 809 kalıcı deprem konutunun yapımının gerçekleşeceği Kahramanmaraş'ta,18 bin 296 deprem konutu, 1849 köy evi olmak üzere toplam 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerimiz yeni yuvalarına kavuştu. Diğer konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Son anahtar teslim edilinceye kadar, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."