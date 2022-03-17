Kahire, Sudan ve Mısır'ın askeri iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü.

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Huseyin, beraberindeki heyetle, 8. Mısır- Sudan askeri komisyon toplantıları için Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.

Kahire'deki Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliğinde gerçekleşen oturumlarda, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme, silahlı kuvvetler arasında tecrübe paylaşımı ve ortak öneme sahip konular ele alındı.

Huseyin, konuya ilişkin açıklamasında, bölgenin istikrarının garantisi için ortak çalışmanın zorunlu olduğunu dile getirdi.

Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker ise iki tarafın vizyonlarının ve bakış açılarının örtüştüğünü vurguladı.

Gelecek dönemde tüm alanlarda daha fazla iş birliği arzusunda olduklarını kaydeden Asker, görüşmelerde varılan sonuçların, iki ülkenin istikrarını ve güvenlik hedeflerini karşılayacağının altını çizdi.

Ana kaynağı Etiyopya olan Nil Nehri'nin büyük kolu Mavi Nil suları üzerine, Adis Ababa ile yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı, Mısır ile Sudan arasındaki askeri ilişkilerde hızlı bir gelişme gözleniyor.

Mart 2021'de Sudan'ın başkenti Hartum'da imzalanan askeri anlaşmada, iki ülkenin ortak tehditle karşı karşıya olduğu vurgulanmış, ardından Mayıs 2021'de iki ülke kara ve hava unsurlarının katılımıyla "Nil Hamileri" ve 15 Kasım 2021'de "Nil Kartalları 1" adı verilen hava tatbikatları gerçekleştirilmişti.