KADİR'İN TABANCA VE TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMESİNDE 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

SAMSUN'da Kadir Yalçınkaya'yı (33), tabanca ve tüfekle vururak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, iki gün önce sabaha karşı saat 03.00 sıralarında İlkadım İlçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce yan bakma bahanesiyle kavga eden Kadir Yalçınkaya ile Süleyman Ö. (18), Mert Y. (24), K.Z. (24) ve E.H.A. (17) aynı yerde buluşmasının ardından, aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ö. tabanca ile Mert Y. ise tüfekle Kadir Yalçınkaya'ya ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili Süleyman Ö., Mert Y., K.Z., E.H.A., Ö.Ö. K.(24) ve C.S. K.'yı (25) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.