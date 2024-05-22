Japonya ve Macaristan Dışişleri Bakanları Hukukun Üstünlüğüne Vurgu Yaptı

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinde "hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzen" vurgusu yaptı.

Bakan Kamikava, başkent Tokyo'yu ziyaret eden mevkidaşı Szijjarto ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşmede Kamikava ve Szijjarto, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kamikava görüşmede, "Hukukun üstünlüğüne dayanan özgür ve açık bir uluslararası düzenin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi son derece önemli." dedi.

"150 yılı aşkın tarihi dostluk"

Görüşmede Japon Bakan, Macaristan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımının 20. ve NATO'ya katılımının 25. yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

Tokyo-Budapeşte arası "150 yılı aşkın tarihi dostluk" olduğunu vurgulayan Kamikava, ülkesinin Macaristan ile çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmek istediğini bildirdi.

Szijjarto da görüşmede ekonomi alanı dahil iki ülke ilişkilerini güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Doğu Asya dahil bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunan iki bakan, yakın ikili görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.