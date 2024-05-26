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Japonya, ABD'nin düzenlediği 'Valiant Shield' tatbikatına ilk kez katılıyor

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Japonya, Çin'in artan nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri karşısında askeri koordinasyonunu artırmak amacıyla ABD'nin Pasifik'te düzenleyeceği 'Valiant Shield' tatbikatına ilk kez katılacak. Tatbikatta Japonya ordusundan 4 bin personel ve 130 araç yer alacak.

Japonya, ABD'nin Pasifik'te düzenleyeceği "Valiant Shield" (Cesur Kalkan) askeri tatbikatına ilk kez katılmaya hazırlanıyor.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri karşısında Japonya askeri koordinasyonunu artırma arayışında.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD'nin düzenlediği "Valiant Shield" tatbikatına ilk kez katılacağını bildirdi.

Kihara, "Giderek ciddileşen güvenlik ortamı karşısında Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını ve müdahale kapasitelerini geliştirmek son derece anlamlı." dedi.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ulusal ordunun ilk kez katılacağı tatbikatta Japonya genelinde 9 farklı eyaletteki askeri üslerden faydalanılacak.

Buna göre ABD'nin daveti dolayısıyla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli 7-18 Haziran'daki "Valiant Shield" tatbikatında görev alacak.

Askeri tatbikatta, Japonya ordusundan hava, deniz ve kara kuvvetleri dahil yaklaşık 4 bin personel ile SDF'ye ait 130 araç ve 60 uçak yer alacak.

Guam, Filipinler ve Hawaii bölgelerini kapsayan ve iki yılda bir düzenlenen "Valiant Shield" tatbikatına ABD'den 10 binden fazla personel katılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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