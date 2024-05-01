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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi Antalya'da defnedildi

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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Şen'in cenazesi, Yeniköy Mahallesi'nde baba evinin önüne götürülerek helallik istendi, ardından mahalledeki tören alanına getirildi.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Çakışlar Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehidin annesi Ayşe, babası İsmail Şen, iki kız kardeşi ile yakınları gözyaşı döktü. "Doyamadım bebeğim, daha çocuktun yavrum" diyerek ağlayan şehit annesini kadın subaylar teskin etti.

Baba İsmail Şen de oğlunun tabutuna sarılarak, "Vatan için kara kuzumu toprağa verdim. Kuzum, güzel çocuğum." diyerek ağıt yattı.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, bazı milletvekilleri, parti il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Astsubay Çavuş Mustafa Şen Manavgat Jandarma Antalya Şırnak Güncel Haberler

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