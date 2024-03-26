İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında can salındaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında iki can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sallardaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.