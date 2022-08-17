İzmir gündem haberi | Kiraz'da geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin inşaatına başlandı

İzmir haberine göre Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatına başlandığını bildirdi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatına başlandığını bildirdi.

Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin 3 bin metrekaresi açık, 950 metrekaresinin ise kapalı olacağını belirtti.

Ocak ayında ihalesi yapılan merkezin inşaatına başlandığını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Tesisimiz, can dostlarımızın kapalı tutulduğu bir barınak değil, tedavi ve aşılamalarının yapıldığı bir bakımevi olarak hizmet verecek. Gerekli tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşan hayvanlarımız yine ekiplerimiz tarafından doğal yaşam alanlarına bırakılarak hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler."