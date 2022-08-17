Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberi | Kiraz'da geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin inşaatına başlandı

İzmir gündem haberi | Kiraz'da geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin inşaatına başlandı

Güncel Haberler

İzmir haberine göre Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatına başlandığını bildirdi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatına başlandığını bildirdi.

Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin 3 bin metrekaresi açık, 950 metrekaresinin ise kapalı olacağını belirtti.

Ocak ayında ihalesi yapılan merkezin inşaatına başlandığını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Tesisimiz, can dostlarımızın kapalı tutulduğu bir barınak değil, tedavi ve aşılamalarının yapıldığı bir bakımevi olarak hizmet verecek. Gerekli tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşan hayvanlarımız yine ekiplerimiz tarafından doğal yaşam alanlarına bırakılarak hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler."

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Saliha Özçınar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title