İzmir'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü İzmir'in Dikili ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ağır yaralandı. İzmir'in Dikili ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ağır yaralandı. Çandarlı'dan Dikili yönüne giden Uzay Kabayel'in (28) kullandığı motosiklet, G.E. (23) yönetimindeki 07 HRD 50 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kabayel, olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında bulunan Mertcan Balcı ise Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tır sürücüsü, gözaltına alındı. AA / Metin Aydemir - Güncel Çandarlı Dikili İzmir Güncel Haberler

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