İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törenin ardından Tezel ve beraberindekiler Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret edip, şehitlerin kabirleri başında dua etti.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir Güncel Haberler

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