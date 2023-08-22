İzmir'de Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'ne mahkeme kararına rağmen çöp dökülüyor

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'ne mahkeme kararına rağmen hala çöp döküldüğünü ileri süren bölge halkı, tesise giden yolu kapatıp, eylem yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar'ın Harmandalı'da çöp depolanmasını durdurmak için yaptığı başvuru sonrası açılan davanın ardından İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, temmuz ayında kararını açıkladı. Mahkeme, bölgede sıkça yaşanan heyelanlar nedeniyle tesise çöp stoklama işleminin durdurulmasına hükmetti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, kararın iptali için üst mahkemeye itiraz etti. Buna karşın bölge sakinleri, tesise çöp dökülmeye devam edildiğini ileri sürüp, sabahın erken saatlerinde tesise giden yolu kapattı. Ellerinde 'Mavi körfez, yeşil İzmir dediniz, Harmandalı'nı çöpe boğdunuz', 'Çevreyi hor gören, geleceği zor görür', 'Buraya çöp değil, hayat istiyoruz', 'Yavaş yavaş ölüyoruz' yazılı pankartlar taşıyan bölge halkı, tesis girişinde nöbet tuttu. Çöp araç sürücüleri ise tesise girişin kapatıldığını görünce geri dönmek zorunda kaldı.

'KARARIN UYGULANMASINI İSTİYORUZ'

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar, hala alana çöp döküldüğünü belirterek, "1992 yılından beri süren çöp dökümünün artık son bulmasını istiyoruz. 10 ile 15 yıl bir süresi vardı. Ancak çöp dökümü durmadı. Bölge heyelanlara maruz kaldı. Son olarak mahkeme karar verdi. Çöp dökümünün durdurulmasına hükmetti. Birkaç gün önce Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamasını dinledim. Hala Harmandalı'da yer arıyorlar. Bugün mahkemenin kararının uygulanmasını istiyoruz. Ancak çöp dökümü devam ediyor. Herkese hak, hukuk ve adalet deniliyorsa; Harmandalı için de bunu uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi muhtarı Sevcan Yelman ise "Mahkeme kararına göre, bölgeye çöp dökümünün durdurulması gerekiyor. Bizim de bugün bu eylemi yapmamızın temel sebebi bu. Artık buraya çöp dökülmesin. Bu nedenle yetkililerin görevlerini yapmasını, bizim yerimizde burada durmalarını istiyoruz" diye konuştu.

PROF. DR. SÖZBİLİR DE TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de DHA yaptığı açıklamada, her geçen gün Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin olduğu bölgede heyelan tehlikesinin arttığına dikkati çekip, "Heyelanla ilgili önlem alınmazsa ayrıca çöp dökmeye devam edilirse, belli bir zaman sonra heyelan yukarıdan aşağı doğru inip, yerleşimleri etkileyecek. Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu' uyarısında bulunmuştu.