İzmir'de Binlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Sokaklara Çıktı

İZMİR) - Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastle öldürülmesi sonrası, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun (İSTOK) düzenlediği eylem kapsamında İzmir'de binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 300 gündür devam ederken Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastle öldürülmesi sonrası, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) "Tüm Şehitlerimiz için Gazze İçin Yürüyoruz" sloganıyla düzenlediği eylemle İsrail'i protesto etti.

Platformun düzenlediği eylem İzmir Basmane Gar'ın önünden Konak Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. İsrail'i protesto eden yaklaşık 2 bin kişi, "Hamas'a selam direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganlarıyla katliama tepki gösterirken tekbir getirerek yürüdü.

Eylem kapsamında Konak Meydan'da basın açıklaması gerçekleştirilirken açıklamayı, İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur yaptı.

"Ne oluyor ki size 10 aydır insanlık tarihinin en vahşi katliamını seyrediyoruz?"

Temur, Filistin'de yaşananlara tepkisiz kalınmasını İslami öğretiler üzerinden eleştirerek şunları söyledi:

"Çocuklarını şehit veren, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış, mazlumların lideri, İsmail Haniye Çarşamba günü seher vakti elim bir suikastle şehit edildi. Gazze'deki soykırım 300 gündür devam ediyor. Gazze, direnişiyle onurlu ve azizdir.

İslam coğrafyasında yaşadığımız büyük acıları dikkate aldığımızda Ayet-i Kerime'nin günümüze ışık tuttuğu açıktır. Ey insanlar ne oluyor ki size 10 aydır insanlık tarihinin en vahşi katliamını seyrediyoruz? Ne oluyor ki bize her yaşta, her durumdaki insanın alçakça katledilişine yeterince ses çıkarmıyor ve bir halkın topyekun soykırıma uğramasına seyirci kalıyoruz? 2,5 milyonluk Gazze halkı kendi kanında boğulurken 2,5 milyarlık İslam alemi sessiz kalmaya devam mı edecek?"

"Terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa böyle muamele görmelidir"

İsrail'i 'terör örgütü' olarak nitelendiren Temur, şunları kaydetti:

"Dünya bilsin ki İsrail bizim için bir devlet değil, terör örgütüdür. ve terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa böyle muamele görmelidir. İsrail bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacı, gasp çetesi. İsrail; yalanın, alçaklığın ve namussuzluğun, örgütlü biçimidir. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı soykırım uyguluyor. Küresel medya ise çarpıtmayla zulmü ve vahşeti gizliyor. Onlar sanıyorlar ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm devranı böyle sürüp gidecek. Ey katil İsrail! Ey soykırımcı ABD! Ey soykırımın işbirlikçileri! Mazlumun ahı sonunuz olacak. Direniş kazanacak, insanlık kazanacak."

"Susmak vahşetin ortağı olmak demektir"

İslam ülkelerine ve dünya kamuoyuna tepki gösterilmesi için çağrıda bulunan Temur, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler İzmir'den bütün uluslararası topluma, dünyanın vicdanı kararmamış liderlerine sesleniyoruz. Soykırımın durdurulması, bu vahşete 'Dur' denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar kurban vermemiz gerekiyor? Susmak vahşetin ortağı olmak demektir. Zulüm soykırımı bir an önce sonlandırılmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda gibi birçok insani yardım bölgeye ulaştırılmalıdır. Aramızda fitne sokarak kardeşliğimizi bozdular. Gün zulme, Siyonizm'e, emperyalizme karşı olmak, bir araya gelme, insanlığı sesini yükseltme mazlumlara, masumlara sahip çıkma günüdür. Bu zor zamanlarda birlik, beraberlik ve dayanışma çok önem arz ediyor. Maddi yardımlar çok önemli. Boykotu süreklilik haline getirip bir yaşam biçimi olarak devam edelim. Bizler her daim Gazze'deki Doğu Türkistan'da ve dünya genelinde zulme maruz kalmış bütün kardeşlerimizin her da yanında olacağız."