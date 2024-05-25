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İtalya, Filistinli Mültecilere Yardım Desteğini Yeniden Başlatıyor

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İtalya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) mali desteğini yeniden başlatacağını duyurdu. İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani yardımların artırılması ve iki devletli çözüme yönelik çabalara destek verdiklerini belirtti.

İtalya'nın daha önce askıya aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mali desteğini yeniden başlatacağı bildirildi.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, resmi temaslar için geldiği başkent Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ayrı ayrı görüştü.

Meloni ile Mustafa'nın görüşmesine ilişkin Chigi Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Meloni, İtalya'nın sürdürülebilir ateşkes, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze halkına yönelik insani yardımın niteliğinin artmasına yönelik devam eden tüm çabalara verdiği desteği yineledi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İtalya'nın 11 Mart'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile başlattığı "Gazze İçin Gıda" girişimine atıfta bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, 'Gazze İçin Gıda' girişimine daha fazla fon sağlanması da dahil olmak üzere İtalya'nın Gazze'deki sivil halka yönelik güçlü taahhüdünün altı çizildi. Görüşmede, Başbakan Meloni, iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa yol açacak siyasi sürecin yeniden başlatılması gereğini vurguladı."

Bakan Tajani ise Mustafa ile görüşmesine ilişkin X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine Gazze'de ateşkes için çabalarımızı iki katına çıkaracağımızın güvencesini verdim. G7 Dönem Başkanı olarak barış için ve iki devletli çözüm için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, ayrıca İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Mustafa'ya, hükümetin Filistin halkı için toplam 35 milyon avro tutarında halihazırda yapılanlara ek olarak yeni fon tahsis ettiği bilgisini verdim. Bunlardan 5 milyonu UNRWA'ya gönderilecek." dedi.

Daha önce Filistinliler için ayrılan 20 milyon avroluk kaynağın hükümet tarafından artırıldığını belirten Tajani, İtalya'nın Filistin yönetimine ve onun güçlendirilmesine tam destek sağlamaya devam edeceğini yineledi.

İtalya, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğuna ve 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına" ilişkin iddiaları üzerine ocak ayında Ajansa mali yardımlarını askıya alan ülkeler arasında bulunuyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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