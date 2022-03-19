İstanbul'daki Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimi tepki çekti

BAKIRKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişiminde bulunması tepki topladı.

Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Dünya Ticaret Merkezine (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda, yabancı katılımcıların da olduğu bir sırada, firmaların levha boylarının ölçümü ve tabela vergisi için teftiş yapmak istemesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Halit Cebeci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, reklam ve tabela vergisi bahanesiyle yaşanan durumun bilinçli yapıldığını ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aslında zabıta marifetiyle bu işleri yaptıran aklın sorgulanması gerektiğini söyleyen Cebeci, "Uluslararası bir fuar organizasyonunda, yabancı misafirlerin de bulunduğu bir sırada, Bakırköy Belediyesi zabıtalarının buraya adeta baskın yaparcasına gelmesi utanç verici bir durumdur. Olmaması, yaşanmaması gerekiyordu." dedi.

Bakırköy'de yaşayan ve siyaset yapan bir kişi olarak bu durumdan çok üzüntü duyduğunu ifade eden Cebeci, belediyenin fuar alanında böyle uygunsuz çalışmalar yapmak yerine ilçede cumartesi günleri hukuka aykırı açılan pazar yerleriyle ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.

"Bakırköy Belediyesi zabıtaları asli işlerini yapmaktan çok uzaktalar"

AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane ise Bakırköy'de her cumartesi günü gerekli izinler alınmadan 22 sokağın kapatılarak pazar yerine dönüştürüldüğünü ve ilçenin yaşanmaz hale geldiğini, zabıtanın ise bu konuda bir şey yapmadığını söyledi.

Zabıtaların, uluslararası bir fuar yerine pazar yerine gitmeleri durumunda asli görevlerini icra etmiş olacaklarını kaydeden Kestane, şöyle konuştu:

"Bakırköy Belediyesi zabıtaları asli işlerini yapmaktan çok uzaktalar. Şu anda uluslararası ekonomik mücadele verilen, salgın sonrası savaşın da olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde, ülkemize yabancı yatırımcıların da geldiği bir yerde, bir grup zabıtanın oraya girip adeta gövde gösterisi yapar gibi insanları rahatsız eden uygulamasını Türkiye ekonomisine kasıtlı yapılmış siyasal bir hareket olarak değerlendiriyorum. Siyasi bir sabotaj olarak görüyorum. Ekonomiyi baltalamak üzere görevlendirilmişler."

Zabıtaların, firmaların levha boylarının ölçümü ve tabela vergisi için böyle bir yetkileri olsa dahi fuar alanına böyle girmemeleri gerektiğine dikkati çeken Kestane, fuarın kapalı olduğunu zamanlarda bu işlerin yapılabileceğini kaydetti.