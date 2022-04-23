KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE  23 NİSAN KONVOYU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ve Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuklar yarınlarımız" konulu programda klasik otomobilcilerle, çocuklar ve aileleri buluştu. Çocuklar burada palyaço gösterileri ile eğlenirken etkinliğe katılan çocuklara klasik otomobil maketleri hediye edildi. Daha önce klasik otomobile binmediğini söyleyen Efe Gümüş "Çok mutluyum. Nice 23 Nisan'lara. Hepsi çok güzel araçların. Daha önce görmüştüm ama binmemiştim. Binmeyi çok istiyorum, heyecanlıyım" diye konuştu. Çocuklar ve aileleri etkinlikten çok mutlu olduklarını söyledi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Serkan Okay "Klasik araçlarımızla çocuklarımızı misafir ederek bugün Kadıköy'ün sokaklarında bayraklarımızla balonlarımızla bu coşkuyu yaşamaya çalışacağız." dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel