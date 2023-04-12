İSTANBUL-26'NCI EMITT TURİZM VE SEYAHAT FUARI KAPILARINI AÇTI

DÜNYANIN beş büyük turizm fuarı arasında yer alan 26'ncı EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

DÜNYANIN beş büyük turizm fuarı arasında yer alan 26'ncı EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. 15 Nisan'a kadar devam edecek fuarla beraber, dünya turizm profesyonelleri ve tatil tüketicileri İstanbul'da bir araya gelmiş olacak.

Turizm sektörünün uluslararası buluşma alanlarından biri olan ve her yıl yaklaşık 40 binin üzerinde sektör temsilcisi, seyahat fırsatlarından yararlanmak isteyen ziyaretçileri ağırlayan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 26'ncı kez kapılarını açtı. İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde 30'a yakın ülkeden 600'e yakın katılımcının yer aldığı fuar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD) Oya Narin, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı (TÜROFED) Sururi Çorabatır ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katılımıyla açıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Ersoy, illerin tanıtımının yapıldığı stantları gezdi. Ersoy, burada katılımcılardan da bilgi aldı. Fuarda, Fethiye, Marmaris, Kaş, Bodrum, Antalya, Diyarbakır, Çanakkale, Siirt gibi il ve ilçelerin tarihi, kültürel, gastronomik tanıtımlarının yapıldığı stantlara ilgi yoğundu.

BAYRAM SONUNDA OTELLERDE YÜZDE 100'E YAKIN DOLULUK OLACAK

Katılımcıların en çok ilgisini çeken stantlardan biri Fethiye standı oldu. Standa gelen ziyaretçiler simülatörle yamaç paraşütü deneyimi yaşadı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, '2022 yılında yaşanan sezonun çok üzerinde bir talep bekliyoruz. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar ve buradaki bütün acente sahipleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, Fethiye'de pandemiden sonra ciddi bir talep olmuştu. Pandeminin yaralarını sarmıştık. Turist sayısının neredeyse yüzde 50, 60, 70 hatta 80 fazlasını bu yıl itibariyle bekliyoruz. 17 Mart itibariyle Dalaman'a yurt dışından seferler başlamış durumda. Otellerde de doluluk oranları yüzde 60'a ulaşmış durumda. Bayram sonu itibariyle Fethiye'deki otellerin birçoğunda yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı olacak. Her bütçeden insanın rahatlıkla gelip tatil yapabileceği çok özel, dünyada özenle korunmuş bir cennetö ifadelerini kullandı.

ERKEN REZERVASYONLARDAN YARARLANIN

Fethiye'ye yıllardır İngiliz akını olduğunu ifade eden Karaca, 'Fethiye'de tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız için bir an önce ellerini çabuk tutmalarını istiyorum. Erken rezervasyonlardan yararlanmalarını istiyorum. Çünkü bayramdan sonra Fethiye'de boş oda bulabileceklerini düşünmüyorum. Yamaç paraşütü yapmak isteyen vatandaşlar için çok cazip bir yerö dedi.

Fuar, 15 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.